Ballottaggi, Rovigo al centrosinistra: Gaffeo nuovo sindaco

Edoardo Gaffeo, candidato del centrosinistra, è stato eletto nuovo sindaco di Rovigo vincendo per un soffio il ballottaggio di ieri con il 50,94% dei voti. Monica Gambardella, candidata del centrodestra, si è fermata al 49,06% dei voti. Per quanto riguarda gli altri Comuni d’Italia, colpisce la vittoria del centrodestra in roccaforti “rosse” come Piombino e Ferrara. Nel secondo caso il leghista Alan Fabbri con il 56,77% dei voti è diventato il primo sindaco di centrodestra dopo 70 anni.

A Campobasso ha invece trionfato il candidato del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina con il 69,07% ma il leader del Movimento Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Cusano Campus ha frenato l’entusiasmo: «non dobbiamo illuderci che sia tutto a posto. Siamo rimasti vittime della nostra contrarietà alla struttura organizzata: abbiamo detto per anni che non volevamo un’organizzazione, e invece serve». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Facebook – Eodoardo Gaffeo)