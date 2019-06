Chirurgia: Grillo ad Acoi, ‘Mancata programmazione penalizza Ssn’

Condividi

Matera, 10 giu. (AdnKronos Salute) – “Sto affrontando una serie di problemi contingenti e gravissimi che stanno mettendo a repentaglio la tenuta del servizio sanitario pubblico. Purtroppo qui c’è una parte di programmazione molto pesante, che non è stata affrontata in questi anni e che sta mettendo con le spalle al muro tantissimi miei colleghi. Stiamo lavorando su questo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervenendo – via Skype – ai lavori del 38esimo congresso nazionale dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani in corso a Matera.