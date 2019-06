Decreto crescita, governo presenta emendamento salva-Roma

Condividi

I relatori del “decreto crescita” hanno presentato un emendamento nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera che punta a salvare Roma grazie all’intervento del Tesoro, che potrà rinegoziare il debito, alleggerendo il peso degli interessi.

Per i Comuni in difficoltà si interviene, invece, con diverse norme che vanno dallo stanziamento di 20 milioni per Alessandria (nel 2020-2021) al concorso nel pagamento dei mutui per i comuni capoluogo, con 20 milioni per quest’anno e 35 milioni l’anno dal 2020 al 2033. (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica, foto di repertorio)