Notre-Dame, prima messa dopo l’incendio: casco obbligatorio

Nel week end verrà celebrata la prima messa nella cattedrale di Notre-Dame dopo l’incendio del 15 aprile scorso. Si tratterà di un atto simbolico, compiuto tra eccezionali misure di sicurezza, casco obbligatorio compreso, per i partecipanti. Ad essere presenti saranno in pochi, solo alcune persone potranno accedere alla cattedrale normalmente in grado di accogliere novemila fedeli. Inoltre l’evento non si ripeterà a breve, non prima di diversi mesi.

«Una grande festa della speranza per noi» ha commentato Patrick Chauvet, rettore della cattedrale simbolo di Parigi. «Perché se oggi possiamo entrare, seppure molto poco, nella cattedrale – ha aggiunto – significa che appena ricostruita torneremo a cantarci». (t.d.b.)

(Fonte:Adnkronos)