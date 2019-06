Renzi di Lotti ma (non più) di governo

Condividi

L’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi ieri è intervenuto a Bologna sul palco di Repidee, “La Repubblica delle idee”, festival organizzato appunto dal quotidiano diretto da Carlo Verdelli. Renzi ha sferrato un duro attacco all’attuale governo, soprattutto ai due azionisti di maggioranza Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma senza risparmiare critiche nemmeno a una figura più “neutrale”e defilata dalle polemiche come il premier Giuseppe Conte.

Renzi ha definito Salvini e Di Maio «cialtroni e incapaci» e Conte «un cerimoniere, il premier più inesistente della storia repubblicana, imbarazzante. Il governo – ha aggiunto – sembra Beautiful, e sono più brutti di Ridge». Ma l’ex premier ha lanciato frecciatine anche all’ex collega del Pd Enrico Letta, sfiduciato e sostituito a Palazzo Chigi proprio da Renzi: «è molto forte nelle redazioni, non nelle cancellerie». L’ex segretario e attuale senatore ha smentito di voler creare un suo partito. «Avrei potuto farlo già nel 2012 e nel 2014, ma io sono contrario al modello dei Ds e della Margherita. Io ho lottato nel Pd e resto nel Pd. Se Calenda vuole fare un nuovo soggetto politico al centro, lo può fare. Io no. E se vogliono fare un’alleanza con i Cinque Stelle, la facciano senza di me».

Renzi ha bacchettato anche Federica Mogherini, Alto rappresentante del’Unione europea per gli affari esteri e la sicurezza, la cui nomina è stata caldeggiata da lui stesso nel 2014: «il suo bilancio è negativo». Ai sindacati, in particolare alla Cgil, che parla di sciopero generale, Renzi ha replicato con sarcasmo: «era ora, ben svegliati, è un anno che questo governo sta lì». Parole più morbide sono invece riservate all’ex sottosegretario ed ex ministro dello Sport Luca Lotti, al centro delle cronache per le cene con i magistrati. «Il metodo del Csm a me non piace, ma non l’ha inventato Lotti. La politica incontra i magistrati perché lo prevedono le regole. È sempre stato così». (t.d.b.)

