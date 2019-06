Rocca di Papa, esplode municipio per fuga di gas: grave il sindaco

Condividi

Linkedin email

Il sindaco di Rocca di Papa (Roma) è rimasto coinvolto nell’esplosione che questa mattina ha investito il municipio per una fuga di gas e si trova ora al Centro Grandi Ustioni del Sant’Eugenio con ustioni al volto ed alle braccia. Sono in totale 3 i feriti trasportati da altri ospedali. L’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato si è recato in visita presso l’ospedale Bambino Gesù dove si trova ricoverata la bambina di 5 anni, anche lei ferita nell’esplosione e trasportata in codice rosso.

«Abbiamo monitorato costantemente l’evolversi della situazione – ha commentato l’Assessore D’Amato – e voglio ringraziare tutti gli operatori per il tempestivo intervento di soccorso. Mi sono appena recato in visita al Bambino Gesù dalla bambina rimasta ferita nell’esplosione per sincerarmi delle sue condizioni. La bambina è vigile e costantemente monitorata e l’ho trovata che parlava con la capo sala anche lei di Rocca di Papa. Probabilmente, come confermato dai medici, sarà necessario un intervento chirurgico nella regione orbitale. Ci sarà un bollettino medico da parte dell’ospedale Bambino Gesù».

Nelle operazioni di soccorso sono stati utilizzati 2 elicotteri, 4 ambulanze e 2 automediche ed è stato inoltre istituito da Ares un Posto di comando avanzato in stretto contatto con i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Twitter – Vigili del fuoco)