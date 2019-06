Fiera di Padova, il veronese Piva si dimette dal cda

Condividi

La Fiera di Padova perde un pezzo. Come riporta Davide D’Attino sul Corriere del Veneto nell’edizione di Padova e Rovigo di oggi, a pochi giorni dalla celebrazione del centenario, si è dimesso dal cda Flavio Piva.

Il manager veronese ha spiegato che alla base della sua decisione c’è soltanto la mancanza di tempo. Ad aprile infatti è entrato a far parte del comitato esecutivo di Iccrea Banca, holding che rappresenta tutti gli istituti di credito cooperativo d’Italia, con sede a Roma. L’incarico non è incompatibile con quello di membro del cda della Fiera di Padova, ma non gli permetteva di essere in Veneto per tutta la settimana. (t.d.b.)