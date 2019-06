Sesso in pieno giorno davanti passanti: turisti banditi per 3 anni da Lignano

Condividi

Due giovani turisti austriaci sono stati multati e hanno ricevuto un foglio di via per 3 anni da Lignano Sabbiadoro, in Friuli. Stavano facendo sesso in pieno giorno su un viale pedonale, ubriachi, davanti a tutti. Infatti alcuni passanti li hanno filmati con i telefonini.

La ragazza si è spogliata completamente e dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico. Entrambi inoltre sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale perché si sono agitati quando è arrivata la polizia municipale. (t.d.b.)