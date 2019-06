Tempesta Vaia, via libera Zaia a bandi risarcimento

Condividi

Luca Zaia, commissario per l’emergenza maltempo in Veneto, ha firmato l’ordinanza di approvazione dei bandi per contributi a imprese e privati che hanno subito danni durante la tempesta Vaia di fine autunno 2018. I cinque bandi sono suddivisi per settore: “agricolo” e forestale, “acquacoltura e pesca”, “settore foreste”, altri settori e “privati”. Con tale ordinanza, Zaia ha completato l’attivazione di tutte le azioni necessarie per l’impiego delle risorse destinate alla Regione per l’esercizio finanziario 2019.

In particolare, quest’ultima iniziativa fa riferimento ai finanziamenti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, che mette a disposizione quasi 756 milioni di euro nel triennio (232.588.417,11 euro per l’anno in corso). Per quanto concerne il risarcimento danni a privati e imprese, quest’anno la cifra a disposizione è 25 milioni di euro che potranno essere incrementati nel prossimo biennio. Termini e modalità relative alla presentazione delle domande, da presentare online entro il 10 luglio, sono contenuti nei bandi allegati all’ordinanza, pubblicati sulla sezione “avvisi” del sito internet della Regione Veneto. (r.a.)

