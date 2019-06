La sinistra riparta da Heather: tweet sul GF, la Parisi “blasta” Salvini

Condividi

Linkedin email

«E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?». A scriverlo, dopo l’ultima puntata del reality show per antonomasia, non è stato un critico televisivo o un volto del piccolo schermo, ma il vicepresidente del consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini.

Su Twitter sono piovute migliaia di critiche, ma a sorpresa la stoccata più sferzante è arrivata dall’ex showgirl Heather Parisi che, dopo i duri botta e risposta alla collega sovranista Lorella Cuccarini e il gesto del pugno chiuso a Che tempo che fa su Rai1 si erge così a nuova icona pop della sinistra.

«Azzardo una risposta al dubbio amletico di matteosalvini – ha scritto ironica -: si può stare senza Grande Fratello tutti questi mesi?? Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient’altro da fare». (r.a.)

(Ph. Imagoeconomica)