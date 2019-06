Seredova ironica, foto con slogan “D’Amico, ti puoi fidare”

Condividi

Alena Seredova ha sempre affrontato con classe e il sorriso la rottura con Gigi Buffon e la nuova relazione di lui con Ilaria D’Amico. L’ultima prova è la foto postata da Alfonso Signorini su Instagram dove si vede la modella ceca sorridente di fronte ad un cartellone pubblicitario che recita “D’Amico, ti puoi fidare”.

Gli utenti hanno accolto positivamente lo scatto applaudendo l’ironia di Alena. «Sei una gran signora, come sempre». Lei in passato aveva dichiarato: «Gigi Buffon mi ha messo le corna, ma non è mai morto nessuno per questo. Rifarei tutto, perché vorrei riavere i miei figli, Louis e David. Sono un po’ miei e un po’ del papà, perciò se fossi stata con qualcun altro sarebbero diversi. E io li amo così come sono». (a.mat.)