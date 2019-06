«Fondo risparmiatori, pubblicato decreto: grazie governo del cambiamento»

Condividi

«Con soddisfazione confermiamo che il primo decreto attuativo del fondo indennizzo risparmiatori è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale». Il presidente dell’associazione Ezzelino da Onara non nasconde l’entusiasmo per la legge tanto attesa e annuncia: «ora si può procedere alla preparazione dei documenti in attesa della conversione della legge e del decreto che fissa la partenza dei 180 giorni per le domande alla Consap».

Mitello ringrazia «il Governo del cambiamento che ha concretizzato e risolto le varie problematiche e insidie con coraggio e determinazione, utilizzando il 100% dei conti dormienti disponibili per alleviare e salvare migliaia di persone e imprese vittime innocenti di un sistema che doveva e deve essere cambiato».