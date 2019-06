Charlie Hebdo colpisce ancora: ecco la vignetta sessista sui Mondiali calcio donne

Condividi

Charlie Hebdo torna a far discutere. L’irriverenza è quella che ci si aspetta da un giornale satirico, come è quello francese, che in passato ha scherzato molto sull’Italia, con vignette sul terremoto , sul crollo del ponte Morandi e di recente sui crocefissi baciati dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Questa volta hanno scherzato su una cosa a loro vicina, ma allo stesso tempo internazionale: i mondiali di calcio femminile, ospitati appunto in Francia, a Valenciennes. L’immagine lascia poco spazio all’immaginazione, mostrando un pallone che va in goal, dove la porta però è l’organo genitale femminile. Il doppiosenso si allarga alla didascalia, che recita: «ci aspetta un mese di abbuffate». La vignetta è stata censurata in Francia e anche chi la condivide s Facebook rischia la censura per i contenuti espliciti. (t.d.b.)

(ph. Facebook – Barbara Bonansea)