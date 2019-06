Mondiali calcio femminile, azzurre immense: l’Italia vola agli ottavi

Condividi

Linkedin email

Azzurre immense in questo mondiale femminile di calcio in corso in Francia. L’Italia ha travolto la Giamaica per 5 a 0 e vola agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Sugli scudi Cristiana Girelli con una tripletta e Aurora Galli con due gol. La squadra di Milena Bertolini tornerà in campo martedì a Valenciennes contro il Brasile nella sfida che può valere il primo posto del girone. Al momento l’Italia è in testa con 6 punti, a +3 sulla nazionale verdeoro e ull’Australia sconfitta all’esordio. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: Twitter @coninews)