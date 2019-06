Pedofilia, ricercato in Argentina: Don Pirmati è a Verona

Condividi

Eliseo Pirmati, il religioso veronese ricercato dalla polizia argentina per lo scandalo pedofilia che ha travolto le sedi sudamericane dell’istituto Provolo, si trova in Italia, a Verona. Il prete 83enne, sul quale pende una richiesta di estradizione per abusi sessuali ripetuti e pluriaggravati, atti osceni e corruzione di minori, è stato rintracciato da L’Espresso in centro città, mentre si recava in chiesa.

Secondo i magistrati, gli abusi «provocarono un danno irreparabile alla salute dei bambini, tanto nella sessualità quanto nella vita quotidiana: angoscia, inquietudine, desideri di auto-eliminazione». Ai microfoni del settimanale d’inchiesta, tuttavia, Don Pirmati ha sostenuto di non conoscere i provvedimenti delle autorità argentine e ha negato ogni coinvolgimento: «non so niente, non c’entro niente. Sono un uomo qualunque della strada». (r.a.)

(Ph. L’Espresso, fotogramma)