Processione contro Vi Pride, Asproso: «stesso cell di Veneti del Mondo»

«Il numero di telefono dell’Associazione San Marco Evangelista corrisponde a quello dell’Associazione Veneti nel Mondo, con sede a Camisano Vicentino». Una «curiosa circostanza» scoperta dal conigliere di Coalizione Civica per Vicenza, Ciro Asproso.

L’Associazione Veneti nel Mondo è iscritta al registro regionale delle associazioni venete dal 2003 e nel 2010 è stata eletta nella Consulta dei Veneti nel Mondo. «La stessa Associazione, grazie all’attivismo dell’assessore regionale Donazzan, ha siglato un’intesa storica con la Regione e l’Ufficio scolastico regionale per l’inserimento nei programmi scolastici della “Storia dell’emigrazione veneta”», sottolinea Asproso.

«Se, come temiamo, dovesse essere confermato un nesso tra l’Associazione San Marco Evangelista e l’Associazione Veneti nel Mondo, la “processione riparatrice” non rientrerebbe nel novero della libera espressione del pensiero, ma in una vera e propria provocazione politica per di più organizzata da un gruppo di persone che si prefiggono di insegnare la “Storia” ai nostri giovani, il tutto con il pieno sostegno di certi politici regionali». (r.a.)