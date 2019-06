Toninelli: «65 milioni per Mose, li dò in 6 mesi»

Condividi

Danilo Toninelli, dopo aver affrontato lo spinoso argomento delle Grandi Navi (clicca qui per leggere), durante la sua visita a Venezia ha parlato di Mose. «Sblocchiamo 65 milioni di euro che erano bloccati perché i Comuni della laguna non si mettevano d’accordo nelle modalità e criteri per dividersi questi 25 milioni nel 2017, e mi pare 40 nel 2018. Nel decreto, siccome un lavoro è già stato fatto, se chiamo il Comitatone questi stanziamenti li do tra sei mesi, quindi non l’ho fatto per accelerare questo processo». Il ministro delle Infrastrutture ha fatto sapere di aver «messo nel decreto Sblocca Cantieri un commissario per il Mose» in modo da evitare uno spreco di denaro e corruttela. «L’opera è in uno stato di avanzamento del 95% circa quindi penso andasse finito. E nonostante le difficoltà, perché il presidente del Veneto Zaia non era molto d’accordo nel completarlo perché mi è parso non fosse inizialmente d’accordo con il commissario».

Parlando di Zaia e del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, Toninelli ha dichiarato: «non rispondo certamente alle offese e provocazioni o polemiche. Cerco di risolvere i problemi con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, coinvolgendo tutti. Ieri c’è stata un’altra riunione dei gabinetti dei tre ministeri interessati, noi continuiamo comunque a lavorare. Io penso che una soluzione non sarà domani, diciamolo chiaramente. Perché se si decide di farlo lì, il nuovo porto crocieristico di Venezia, si apre un cantiere, che durerà un po’ di anni. Ma penso sia fondamentale dare un tempo certo, in cui magari sopportare ancora un po’, ma che magari raggiunto il quale le grandi navi non passino più nel canale della Giudecca. Le tempistiche le dicono i tecnici. Il monitoraggio è aumentato», ha concluso. (a.mat.)

