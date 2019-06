Tumori: l’Ai scopre il melanoma ed è brava come o più dell’uomo

Condividi

Linkedin email

Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) – L’intelligenza artificiale è brava quanto i medici in carne e ossa nel diagnosticare un melanoma, e in certi casi può arrivare a battere l’uomo. Secondo uno studio pubblicato su ‘Lancet Oncology’ – presentato al 24° Congresso mondiale di dermatologia di Milano (Wcd2019) da Susana Puig dell’Hospital Clínic di Barcelona – l’Ai è infatti più efficace rispetto ai singoli esperti nell’identificare una lesione riconducibile al più temuto tumore dalla pelle. Ma quando i medici agiscono in team, recuperano lo svantaggio e la sfida finisce a pari merito.

Il progetto di ricerca, al quale hanno partecipato dermatoscopisti esperti di tutto il mondo, ha comparato le diagnosi effettuate da specialisti umani con quelle eseguite dai computer sfruttando alcuni algoritmi di intelligenza artificiale. Ebbene, i tre migliori algoritmi insieme funzionano meglio se confrontati con le diagnosi elaborate dai singoli esperti. “Questo significa – commenta Puig – che gli algoritmi dell’intelligenza artificiale hanno raggiunto risultati tanto buoni come quelli degli esperti”. Infatti “abbiamo visto che, quando gli esperti lavorano in squadra come le macchine che mettono insieme alcuni algoritmi, raggiungono risultati uguali alla macchina”.

Secondo la docente la conclusione dello studio rappresenta “un passo da gigante, perché fino ad ora l’intelligenza artificiale con i suoi algoritmi funzionava bene solo come test nella fase di apprendimento in lesioni già selezionate e diagnosticate, però non era accurata per diagnosi vere e proprie su paziente. Ora siamo riusciti tramite algoritmi a portare tale intelligenza artificiale alla diagnosi vera e propria su paziente, con un’accuratezza diagnostica per il melanoma e le altre lesione cutanee pari a quella di un dermatologo esperto”. Non solo. “I risultati di questo studio – commenta Puig – dimostrano l’importanza del lavoro collaborativo umano, non sempre però realizzabile nella pratica clinica quotidiana”.