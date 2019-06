Venezia, B&B abusivi gestiti da stranieri: multa di 15 mila euro

Condividi

Non sembra fermarsi il dilagare degli affittacamere abusivi a Venezia. Con l’ennesimo intervento, la guardia di finanza ha scoperto quattro appartamenti adibiti ad ostelli nel sestiere di Cannareggio gestiti da cinesi, da un coreano e da un afgano. Al momento dell’arrivo degli agenti erano presenti una quindicina di turisti di varie nazionalità. Gli appartamenti erano pubblicizzati come ostelli su vari portali turistici con disponibilità fino a 12 posti letto.

Le fiamme gialle hanno elevato multe per un totale di 15 mila euro per violazioni alla Legge Regionale 11/2013 e al Regolamento Comunale. Probabile che scatti la denuncia penale all’Autorità Giudiziaria. Sono inoltre in corso altre indagini per l’accertamento di eventuali illeciti di natura fiscale ed amministrativa a carico dei gestori, sulla conformità edilizia, sull’agibilità degli immobili, ed anche sull’eventuale mancato versamento dell’imposta di soggiorno. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)