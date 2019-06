«Vicenza, Araceli vecchia nel degrado. Rucco che fa?»

Condividi

Un lettore ci segnala la situazione di degrado di Araceli vecchia a Vicenza. «Senzatetto e tossicodipendenti bivaccano all’ingresso della chiesa, sporcando, defecando e lasciando siringhe in giro. È inaccettabile che l’unico esempio di Barocco in città a 100 metri dal teatro Olimpico sia ridotta così. Passano molti turisti costretti a fotografare le coperte e le deiezioni dei balordi. Sia chiaro, non è colpa di questi ultimi, ma del sindaco e del comune. Una chiesa progettata dal Guarini che se fosse in America ci si farebbe un museo aperto h 24».