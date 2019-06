Vicenza, assegnata gestione bar terrazza Basilica

Condividi

E’ stata aggiudicata oggi in via definitiva la concessione della terrazza della Basilica palladiana e della Domus Comestabilis per l’allestimento di un servizio bar. Il nuovo gestore sarà la ditta Palladio 9 srl, con sede ad Altavilla Vicentina, a cui gli spazi vengono concessi dall’1 luglio al 30 settembre 2019, mentre dall’1 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020 la ditta potrà utilizzare esclusivamente la Domus Comestabilis. La gara è stata curata dalla Stazione unica appaltante della Provincia per conto del Comune di Vicenza.

(ph: Facebook Terrazza Basilica)