Forti dolori allo stomaco: poi l’assurda scoperta dei medici

La sua passione per le bubble tea, caramelle gommose a forma di palline ripiene di tè, latte e tapioca, poteva costarle la vita. Una 14enne cinese infatti è stata ricoverata in ospedale con forti dolori allo stomaco, che si gonfiava sempre di più.

I dottori con una certa sorpresa hanno scoperto circa 100 macchie, facendole l’ecografia all’intestino. Si trattava delle caramelle, ingerite in gran quantità. Forse le ha mangiate talmente in fretta che non è riuscita a digerirle. Esse infatti non si erano sciolte e avevano formato una specie di tappo nell’apparato digerente. I dottori le hanno prescritto dei forti lassativi per poter liberare l’intestino. (t.d.b.)

