Scuola, 14enne accoltella preside durante prova consegna diplomi

Un ragazzino di 14 anni ha accoltellato il preside della propria scuola durante la prova per la consegna dei diplomi. L’increscioso episodio si è verificato in una scuola del New Jersey, Stati Uniti. Il 14enne è entrato nella palestra all’improvviso colpendo diverse volte il dirigente scolastico al petto.

Poi ha gettato l’arma e alzato le mani. Il suo intento era quindi quello di colpire il preside e non intendeva attaccare altri docenti o i compagni di scuola. Non si sa però quali siano state le sue motivazioni. L’uomo ferito per fortuna non è in pericolo di vita. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Shutterstock)