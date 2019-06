Juventus, sciolto il rebus panchina: è Sarri il nuovo allenatore

Condividi

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. La società scioglie finalmente il rebus e dopo due grandi predecessori toscani come Marcello Lippi e Massimiliano Allegri, l’ex bancario aretino diventato allenatore quasi per caso lascia Londra e passa dal Chelsea di Abramovic, dove ha vinto l’Europa League, alla Vecchia Signora di Cristiano Ronaldo, che ha appena conquistato il suo ottavo titolo italiano, non riuscendo però a realizzare il sogno di alzare la Coppa dalle grandi orecchie.

La società Juventus FC ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore sul suo profilo Twitter con l’hashtag “welcome Sarri” e in una nota pubblicata sul sito. Per il tecnico toscano pronto un contratto di 3 anni. Si dovranno mettere l’anima in pace i tifosi, sia bianconeri, diffidenti verso Sarri, sia quelli del Napoli, squadra rivale della Juve allenata dal tecnico per 3 anni, che nei giorni scorsi avevano parlato di addirittura di «tradimento». Sfumato quello che secondo alcune indiscrezioni era il vero obiettivo di Andrea Agnelli, cioè Pep Guardiola (che a sua volta era un’alternativa a Zidane, anche lui sfumato) tecnico del Manchester City.(t.d.b.)

(ph. Shutterstock- NaPress)