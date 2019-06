Lega, Salvini: «in Veneto nessun litigio interno»

Condividi

Linkedin email

«Surreali ricostruzioni di inesistenti litigi all’interno della Lega. Il clima non è mai stato così positivo, il rapporto mai così solido e gli obiettivi da realizzare (autonomia e taglio delle tasse) mai così a portata di mano». Così il ministro dell’Interno e segretario federale del Carroccio Matteo Salvini spegne, dopo che lo aveva fatto anche il segretario nazionale del Veneto Gianantonio Da Re, le voci su presunti malumori per la scarsa presenza veneta tra i commissari che dovranno redigere il nuovo statuto del partito, la mancata nomina di un vicesegretario federale veneto e per l’autonomia non ancora realizzata.

«L’inaugurazione del primo, storico tratto della Pedemontana risale a pochi giorni fa – spiega Salvini – e tanti altri cantieri sono in via di sblocco (in primis l’alta velocità fra Brescia, Verona e Vicenza). Il popolo Veneto non ci ha mai dato così tanta fiducia ed affetto, con il 50% dei voti e tanti nuovi sindaci, solo pochi giorni fa. Con Zaia, Fontana, Fedriga e Fugatti mi sento e confronto quasi tutti i giorni, gli sciacalli si mettano l’animo in pace: in Lega – conclude Salvini – dedichiamo il nostro tempo a lavorare, non a litigare». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Regione Veneto)