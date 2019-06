L’oroscopo della settimana (17-23 giugno): il Cancro vince e stravince

Condividi

♈ – ARIETE

AMBIZIONI CONDIVISE

Avverti la necessità di metterti in buona luce e di stare a galla come l’olio nelle situazioni che il cielo ora ti offre e nelle condizioni familiari, nelle quali sei assolutamente al centro. Spinto da Giove e all’inizio della settimana anche dalla Luna, entrambi in Sagittario, saprai ampliare i tuoi orizzonti e contagiare con la tua attuale forte ambizione molti dei membri del tuo clan. Insieme, uniti e solidali, raggiungerete grandi mete.

♉ – TORO

MOMENTI VIVACISSIMI

Urano, nel Segno, attualmente si trova isolato, ovvero senza legami con nessuno degli altri valori planetari del nostro sistema solare! Ciò potrebbe corrispondere a una fase nella quale hai tante idee, molti propositi, spunti geniali, ma all’atto pratico si rivelano difficili da realizzare. Quello che potresti comunque realizzare compiutamente è un clima sociale dinamico e intenso, con nuove importanti conoscenze e momenti davvero vivacissimi.

♊ – GEMELLI

L’AMORE TI AIUTA

Quando la settimana inizia, Sole e Venere ti concedono la loro presenza, mentre Giove e Luna ne contrastano i benefici, dato che occupano il Segno dirimpettaio del Sagittario. Quali sono gli ostacoli che le stelle vogliono farti superare? In che cosa ti esortano a essere intransigente e concentrato? Probabilmente le stelle vogliono che tu porti a termine un impegno gravoso, per poi liberartene definitivamente. L’amore ti aiuta e ti da grande forza.

♋ – CANCRO

SEI TU A STRAVINCERE!

Venerdì 21 il Sole raggiungerà il Segno nel Solstizio d’estate. La presenza del magico e vitale astro, insieme alla stretta alleanza comportata da Mercurio e Marte, ti porterà a vivere giorni indimenticabili ed effervescenti, dinamici e focosi, energici e trionfanti. Ricacciare con vigorosa decisione certe insidie che Saturno e Plutone hanno comportato ora è nelle possibilità che il cielo ti mette a disposizione. Sei tu a vincere e stravincere!

♌ – LEONE

RISONANZA DELICATA E INTENSA

Il procedere a spron battuto per portare a termine cose iniziate prima della pausa estiva ti impone uno sforzo di volontà che ora le stelle ti rendono possibile. La Luna Piena in Sagittario, nelle vicinanze di dove adesso si trova Giove e in una posizione protettiva rispetto ai tuoi Gradi Zodiacali, comporta molta positiva volontà di mettere il meglio delle tue energie in campi concreti e appaganti. E dà ai sentimenti una risonanza delicata e intensa.

♍ – VERGINE

FIDELIZZA LA CLIENTELA

Nel campo degli affari potrebbe essere questa la settimana nella quale fidelizzare e accontentare in tutto e per tutto la tua numerosa clientela ti risulterà facile! Urano ti sprona, mentre Saturno e Plutone ti danno consistente concretezza, tuttavia sotto sotto avverti un pizzico di solitudine di troppo. In verità, non ti sembra di essere poi così’ apprezzato e preso in seria considerazione proprio dalle persone che ti sono particolarmente care…

♎ – BILANCIA

CON INFINITA GIOIA…

Gli astri sottolineano il fatto che adesso sei preso fra due fuochi, l’uno di natura professionale, sponsorizzato da Saturno e Plutone nel Capricorno, e l’altro invece di pretta natura domestica. Adesso che il Sole metterà la sua mole potente al servizio delle necessità del tuo clan familiare è chiaro che la più accesa attenzione va data alle situazioni più personali e private, alle persone che ti sono vicine con il cuore e con la mente, con infinita gioia.

♏ – SCORPIONE

ECONOMIA AGEVOLATA

È nel campo economico e nelle situazioni finanziarie che dovresti ora spaccare il capello in quattro, come vorrebbe Urano contrario e come Nettuno nei Pesci e i valori ora nel Cancro rendono possibile. Il Sole, entrando anch’egli nel Segno amico del Cancro, ti regala energie, determinazione e quel pizzico di occasioni fortunate e insolite che spesso fanno la differenza. La Luna Piena ti raccomanda vistose iniziative con i quattrini.

♐ – SAGITTARIO

IL MASSIMO DELLA VISIBILITÀ

L’hai tanto attesa e adesso la Fase Lunare più confacente è arrivata: venerdì 21, nel 25° Grado del Segno avverrà la fase di Luna Piena, cioè la Luna sarà di fronte al Sole e tutta la sua superficie rifletterà i raggi solari nel massimo del suo fulgore. Ciò darà a te e al tuo operato massima visibilità ed evidenza. Non attenerti quindi alle mezze misure, ma da’ ai tuoi progetti il massimo dello slancio. E del successo…

♑ – CAPRICORNO

ATTEGGIAMENTI ACCONDISCENDENTI

La tua settimanasi può definire un tantino complessa, contraddittoria, circostanziata… Il Sole entrerà nel Cancro al momento del Solstizio, dando man forte all’alleanza che intercorre fra Marte e Mercurio. Ma Saturno si allaccia in un positivo sestile con Nettuno, mitigando la sua intransigenza e adottando comportamenti più morbidi e ben più disponibili, possibilisti, comprensivi e accondiscendenti.

♒ – ACQUARIO

STILE E CLASSE AFFASCINANTI

È sempre una deliziosa, avventurosa e birichina Venere in trigono quella che in questi giorni ti farà l’occhiolino e ti indurrà a portare a magico compimento ardite e ardenti operazioni di seduzione. Ma sollecita anche la tua vanità e ti vorrà irreprensibilmente armonioso in ogni occasione, con mise ad hoc, con accessori in tono e dimostrando uno stile e una classe che ti faranno invidiare dai più… Affascinando chi ti ama!

♓ – PESCI

NETTUNO DIVENTA PIÙ SAGGIO

Nettuno nel Segno in settimana riceverà gli omaggi di Saturno, affiancando alla sua natura artistica anche un pizzico di rigore e quindi concretizzando meglio le intenzioni creative del Segno. Inoltre Nettuno diverrà retrogrado, e cioè dalla Terra, nostro punto di osservazione, sembrerà procedere all’indietro. È un Nettuno più saggio, più contenuto, più sobrio quello che agirà nei mesi a venire, fino a novembre, comportando forse minori dispersioni.

