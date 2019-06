M5S, Di Battista critico: «siamo diventati burocrati»

Condividi

Alessandro Di Battista fa autocritica sul Movimento 5 Stelle, analizzando non solo la sconfitta elettorale delle Europee, ma anche l’azione di un anno di governo. Nell’anticipazione del suo ultimo libro “Politicamente scorretto” pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano l’ex deputato non le manda a dire. «Ho visto paura di attaccare la Lega sui 49 milioni rubati – ha detto – ci siamo via via trasformati in burocrati rinchiusi diciotto ore al giorno nei ministeri. Mentre Salvini al Ministero non ci stava quasi mai».

«Le strategie lasciamole ai politicanti– aggiunge Di Battista – se entriamo nel loro campo ci fanno a pezzi». Per l’ex deputato il Movimento dovrebbe tornare alle «proposte di buon senso, alla sobrietà, alla passione politica, all’attivismo, alla politica come missione». (t.d.b.)

