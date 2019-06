Treviso, tenta di dar fuoco alla figlia «troppo occidentale»

Condividi

Linkedin email

Choc ad Arcade (Treviso) dove un uomo ha tentato di dar fuoco alla figlia perché «troppo occidentale». Come riporta Paolo Calia sul Gazzettino l’uomo di origini marocchine è in Italia da 22 anni ma non sopportava che la figlia 15enne si vestisse e comportasse come le sue compagne di classe italiane.

Il padre padrone ha così versato della benzina sui vestiti della ragazzina e anche su quelli che aveva addosso tentando poi di appiccare il fuoco con un accendino. Per fortuna lo strumento non ha funzionato e la figlia è rimasta illesa. (t.d.b.)

(ph. Jomic – Shutterstock)