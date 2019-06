Vicenza Pride, processione di riparazione: «un trionfo soprannaturale»

Condividi

Ieri pomeriggio si è tenuto a Vicenza il Pride, corteo per manifestare l’orgoglio della comunità Lgbt a 50 anni dai moti di Stonewall, in cui i primi attivisti gay si scontrarono con la polizia. In mattinata l’associazione laica di cittadini cattolici “San Marco Evangelista” ha organizzato una processione di riparazione, a cui hanno partecipato circa 100 persone. «La soddisfazione è completa, e questo per due ordini di motivi strettamente collegati fra loro – commenta l’associazione in una nota -. In primo luogo: soprannaturale. Il valore intrinseco dell’atto riparatorio è tale da essere sempre ricco di valore. Infatti: “Dove sono due o tre riuniti nel Mio nome, Io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). In secondo luogo: naturale. Le immagini delle centinaia di persone in preghiera, gli stendardi alzati al Cielo, la fila a perdita d’occhio di fedeli in Processione, parlano da sole. L’adesione è stata piena e profonda, con devozione, raccoglimento e senza nessun simbolo e nessuna allusione ad altro che non fosse la preghiera».

«La grande soddisfazione per aver assolto al nostro dovere di cattolici è completa anche perché quanto si è raggiunto lo si è ottenuto in solitudine: senza sponsor, senza “gioiose macchine da guerra” di partito messe a disposizione, senza cantanti celebri come promotori, senza Comuni che patrocinano, senza mesi e mesi di preparazione. Insomma: un piccolo gruppo operativo è riuscito a porre al centro dell’attenzione della città di Vicenza la Processione di riparazione, portando in strada un bel numero di persone. Dopo lo scandalo del “Vicenza Pride”, – prosegue la nota – non possiamo tacere davanti all’altro grave scandalo della Diocesi di Vicenza, dove il vescovo ha messo sullo stesso piano Verità e menzogna, addirittura con spiragli di apertura per quest’ultima, e senza rigetto della richiesta di innalzare a “diritto” il peccato impuro contro natura che ieri, su tutta la città di Vicenza, ha gridato e continua a gridare vendetta al cospetto di Dio. Ieri mattina, pubblicamente e con il gran mezzo della preghiera e della liturgia della Chiesa Cattolica, abbiamo ribadito l’importanza della Regalità Sociale di Nostro Signore Gesù Cristo – conclude la nota – , portando la Croce di Cristo dove una società invertita vorrebbe toglierla». (t.d.b.)