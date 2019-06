24 Ore Le Mans, trionfo Ferrari dopo 5 anni con Guidi-Calaldo-Sella

Condividi

La Ferrari ha vinto per la 36esima volta la 24 Ore di Le Mans, dopo un digiuno durato 5 anni. Lo ha fatto con la vettura numero 51 di AF Corse guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Daniel Serra. Per la 488 GTE si tratta della prima vittoria in classe GTE-Pro nella classica francese, come del resto per i tre piloti

coinvolti.

Podio anche in classe GTE-Am grazie alla 488 GTE di JMW Motorsport con Jeff Segal, Wei Lu e Rodrigo Baptista. Per quanto riguarda la categoria LMP1 ha trionfato per la seconda volta lo spagnolo Fernando Alonso imponendosi come campione del mondo endurance. (t.d.b.)

(Fonte:Adnkronos)

(ph. Facebook – Alessandro Pier Guidi)