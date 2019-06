Incidente mortale nel Veronese, si cercano testimoni

Condividi

Linkedin email

Proseguono gli accertamenti della Polizia municipale a seguito dell’incidente mortale avvenuto ieri poco dopo le 15 in via Fincato, vicino a Poiano, in provincia di Verona, dove uno motociclista romano di 36 anni, alla guida di una Honda CBR, ha perso la vita dopo essersi scontrato con una Lancia Delta. Il Nucleo Infortunistica Stradale ha raccolto i primi elementi da trasmettere giá oggi all’autorità giudiziaria, ma gli accertamenti proseguono.