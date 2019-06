Ministro fa diretta Facebook ma attiva il filtro gatto: social scatenati

Stava facendo una diretta Facebook della conferenza stampa quando improvvisamente si è attivato il filtro gatto facendogli comparire baffi, orecchie e occhi felini con guance truccate. E’ successo in Pakistan durante una riunione dei funzionari governativi del Movimento per la giustizia del Pakistan. Nonostante il video sia stato immediatamente cancellato, in pochi minuti le immagini dei politici in versione felina sono diventate virali sui social.

In seguito il partito ha pubblicato un comunicato dove spiegavano che l’errore è stato del responsabile delle riprese che si era dimenticato di disattivare il filtro automatico di Facebook e ribadivano comunque il loro impegno a diffondere la politica attraverso internet e i social. (a.mat.)

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB

— Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) 14 giugno 2019