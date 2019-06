«Non puoi tossire»: Trump caccia capo staff durante intervista

Condividi

Linkedin email

«Se devi tossire, esci dalla stanza. Non puoi tossire, santo cielo». Donald Trump si è rivolto così al capo dello staff Mick Mulvaney durante un’intervista concessa a George Stephanopoulos. Dopo averlo rimproverato, il presidente americano non ha esitato a cacciarlo dalla stanza. A riportarlo la Abc che ha diffuso la trascrizione integrale della lunga chiacchierata tra Trump e il giornalista.

Ed è qui che spicca l'”incidente”. «Rifacciamola, sta tossendo proprio mentre sto rispondendo. Non mi piace, non mi piace», dice Trump chiedendo di fermare le riprese. «E’ il suo capo dello staff», interviene Stephanopoulos. «Se devi tossire – incalza il presidente – per favore esci dalla stanza. Non puoi tossire, semplicemente non puoi. Santo cielo…». (a.mat.)

(ph: shutterstock)