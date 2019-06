Venezia, scarica rifiuti in terreno agricolo: denunciato imprenditore

Condividi

Linkedin email

Nella zona di via Piave a Fossò (Venezia), i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Venezia hanno posto sotto sequestro un terreno agricolo di circa 5000 metri quadri adiacente ad un laboratorio di calzature abusivamente utilizzato per scaricare e bruciare scarti di lavorazione dell’azienda di produzione. Le indagini sono state avviate a seguito di segnalazioni da parte di cittadini del luogo che in più di un’occasione avevano notato in zona fumo ed avvertito odori acri.

Il ritrovamento di chiare tracce di falò che confermano le ricostruzioni dei cittadini. Il terreno è stato sottoposto a campionamento attraverso prelievi in superficie ed in profondità. L’imprenditore proprietario dell’area è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. Se si dovesse riscontrare il superamento dei parametri previsti dalla legge scatterà la bonifica. (t.d.b.)