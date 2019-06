«Verona, petizione contro “Nazitalia”: Sboarina si dimetta»

Condividi

Il consigliere comunale di Verona Andrea Bacciga (Battiti), già al centro di molte polemiche per il saluto romano, che non gli ha però impedito essere nominato vicepresidente della Commissione cultura, ha creato e sottoscritto una petizione per chiedere che il Comune non conceda la sala Lucchi al giornalista di Repubblica Paolo Berizzi per la presentazione del suo libro “Nazitalia“. Secondo Bacciga quella del giornalista è una «provocazione».

Il consigliere comunale di opposizione e capogruppo del Partito Democratico Federico Benini (in foto), critica in un comunicato l’iniziativa di Bacciga e chiede che il sindaco Federico Sboarina si esprima in merito. «Il silenzio del sindaco è assordante – afferma -. Il consigliere comunale Bacciga, eletto nella lista “Battiti” del Sindaco Sboarina ha lanciato una petizione per non fare la presentazione del libro “Nazitalia” del giornalista sotto scorta Paolo Berizzi, allo Stadio. È per caso un quartiere di appannaggio dell’estrema destra? Non me ne ero accorto in quanto residente. Si vuole limitare l’esercizio della libertà di parola in città. È possibile che il sindaco non ne sappia nulla? Perché Sboarina tace? Caro Sindaco, se non sei in grado di mantenere un minimo di democrazia nella tua città che i consiglieri della tua maggioranza voglio osteggiare, fai una cosa per il bene delle istituzioni e della storia di Verona: dimettiti». (t.d.b.)

(ph. Facebook)