Vicenza, un anno di Rucco: Pd vs maggioranza

È scontro tra maggioranza e opposizione a Vicenza. Oggetto del contendere, il bilancio sul primo anno in carica del sindaco Francesco Rucco. Per il Partito Democratico berico (in foto il segretario cittadino, Federico Formisano), «l’impressione generale è di un giunta sostanzialmente immobile» che «ha portato avanti solo l‘ordinaria amministrazione». Soprattutto, scrivono i dem, «è evidente che manca una chiara leadership del Sindaco: quando qualcuno in questa Giunta ha cercato di attuare scelte (da parte nostra non condivisibili), ma comunque innovative, è stata la stessa maggioranza a stopparlo». Vicenza, aggiungono dal Pd, «non si merita un periodo di inerzia e di inattività così lungo. Se Rucco non è in grado di affrontare meglio la gestione di questa maggioranza deve farsi da parte». A difesa dell’operato del primo cittadino arriva l’intervento di Simona Siotto, capogruppo della lista Rucco Sindaco in consiglio comunale: «il Sindaco Francesco Rucco e la sua maggioranza hanno ereditato una città che non si voleva bene, ed alla quale i vicentini, loro malgrado, non volevano bene», scrive in una nota.

«Non accettiamo lezioni di morale da chi in dieci anni di amministrazione non si è accordo di cosa stava accadendo in Banca Popolare di Vicenza, e anche quando è stato palese, ha fatto finta di nulla». Siotto è certa della malafede di chi «dopo 10 anni di nulla, immagina il Sindaco Rucco e questa maggioranza dotati di una bacchetta magica che trasformi dall’oggi al domani viabilità, patrimonio ed urbanistica. «L’amministrazione Rucco guarda avanti, anche se il punto di partenza è molto indietro», spiega. «Noi vogliamo tornare ad una città che, prima di tutto, sia duratura, inclusiva e vivibile, che riscopra la propria anima. Forse ci metteremo ancora qualche mese di lavoro e di innesto. Ma durerà per sempre. E questo – conclude Siotto – a differenza di chi si va vedere solo quando è comodo». (r.a.)

(Ph. Federico Formisano / Facebook)