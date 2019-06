Arresto cardiaco per Camilleri: condizioni critiche ma stabili

Condividi

Nella mattinata di ieri lo scrittore siciliano Andrea Camilleri, padre del personaggio del commissario Montalbano, è stato ricoverato in gravi condizioni a Roma. Lo scrittore 93enne è stato colpito da arresto cardiaco ed è stato rianimato.

«E’ arrivato con un arresto cardiocircolatorio – si legge nel primo bollettino medico emesso -. In pronto soccorso è stata praticata la rianimazione cardiorespiratoria che ha permesso il ripristino dell’attività cardiocircolatoria. Camilleri è in rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico. Sono in corso ulteriori accertamenti per proseguire l’iter diagnostico e terapeutico».

Le condizioni dello scrittore, attaccato ad un macchinario che lo aiuta a respirare, rimangono critiche anche se stabili. Nella mattinata di oggi Camilleri è stato sottoposto ad accertamenti ed intorno alle 12 è atteso il nuovo bollettino medico. (a.mat.)

(Fonte: Adkronos)

(ph. Flickr)