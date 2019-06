Groenlandia, neve e ghiaccio non ci sono più: slitta trainata sull’acqua

Alcune volte un’immagine dice più di mille parole e questo è uno di quei casi. La foto scattata il 13 giugno da Steffen Olsen, scienziato del Centro per l’Oceano e i ghiacci dell’Istituto meteorologico danese, sta facendo il giro del mondo e sta diventando lo scatto simbolo del drammatico scioglimento dei ghiacci.

Nello scatto si vedono alcuni cani da slitta a pelo d’acqua di un grande lago. Olsen ha spiegato che sotto il ghiaccio c’è ancora, per quello sembra che camminano sull’acqua: una lastra di 1.2 metri di spessore che però ora è completamente ricoperto dall’acqua blu cristallina. Il collega di Olsen, Rasmus Tonboe, che ha twittato la foto, ha spiegato che «lo scioglimento rapido del ghiaccio marino con bassa permeabilità e le poche crepe mantengono l’acqua di fusione in superficie».

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD

— Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) 14 giugno 2019