Padova, crede di firmare per catalogo ma è obbligazione vincolante

La povera 64enne era convinta di firmare una ricevuta per la consegna di un catalogo di prodotti per la casa. Invece aveva appena sottoscritto un’obbligazione commerciale vincolante. Per questo motivo i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una 45enne di Padova, una 49enne di Curtarolo e un 53enne di San Fior ritenuti responsabili a vario titolo di truffa in concorso. La denuncia è partita l’11 giugno scorso. La vittima ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da una certa Anna che la informava che il giorno dopo sarebbe passata per consegnarle, senza alcun impegno, un dépliant contenente articoli prodotti di arredo e accessori per la casa.

Durante l’incontro la donna ha ribadito nuovamente che non era necessario acquistare nulla ma era sufficiente firmare la ricevuta per la consegna del catalogo. Ed è proprio qui che è scattata la truffa perchè il realtà la vittima sottoscriveva una vera e propria obbligazione commerciale con la quale attivava una gift card necessaria per acquistare prodotti promozionali di una società di Roma. La 64enne si era appena impegnata ad utilizzare l’intero credito della spesa base della carta che le sarebbe stata consegnata, pari a 2.990,00 euro più Iva ogni anno, per un totale di 11.960,00 euro in quattro anni.

Una volta in caserma la responsabile si è resa disponibile a restituire i 648 euro ricevuti in acconto a fronte della remissione della querela da parte della denunciante nonché alla resa dei beni sequestrati e della gift card: il procedimento penale per truffa seguirà invece il suo corso. «La genuinità e la qualità dei prodotti commercializzati dall’azienda in questione non viene messa in discussione – spiegano i carabinieri -. E’ il modus operandi posto in essere da titolare, dipendenti e collaboratori dall’azienda ad essere piuttosto discutibile poiché, nei modi e nei

tempi, approfittando di persone spesso anziane o in condizioni di minorata difesa, vengono indotte in errore tanto da ravvisarsi nei loro confronti gli elementi costitutivi del reato di truffa». (a.mat.)

