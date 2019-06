Condividi

L’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, informa in una nota che nella mattinata di mercoledì 19, in occasione dell’inaugurazione del Salone Nautico di Venezia, si terrà il passaggio delle Frecce Tricolori.

In occasione del sorvolo l’ente informa che i voli da e per l’aeroporto Marco Polo di Venezia potrebbe subire dei lievi ritardi in tarda mattinata. (a.mat.)

(ph: shutterstock)