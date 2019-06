Berlinguer chiude con Corona: «da stasera non sarà più con noi»

Condividi

Linkedin email

«Da stasera Mauro Corona non sarà più con noi. Una decisione inevitabile dopo aver sentito parole tanto sgradevoli». Bianca Berlinguer annuncia così in diretta la fine della collaborazione tra CartaBianca e lo scrittore che ieri, in un’intervista, aveva dichiarato: «non vedo l’ora che finisca. Ci sono ancora le ultime due puntate e poi basta (clicca qui per leggere)».

«Io penso che nessuna trasmissione televisiva abbia dato tanto spazio a questi temi, naturalmente sempre all’interno di una discussione che doveva comunque riguardare l’attualità politica e questi erano anche i termini del nostro accordo – continua Berlinguer -. Nella stessa intervista ha anche detto che non vedeva l’ora che queste due ultime puntate di Carta Bianca finissero per non partecipare più alla nostra trasmissione. A questo punto, vista la sua scontentezza così esplicitamente dichiarata, sono stata io ad anticipare la fine della sua presenza. Se mancano la fiducia e il rispetto reciproco proseguire sarebbe inutile e falso».

«Anche se qualche volta ci sono state delle incomprensioni o discussioni tra di noi, io sono sempre stata felice di aprire questa trasmissione con lui. Un momento spontaneo, mai preparato e mai studiato a tavolino. Tutto è sempre stato lasciato all’improvvisazione perché sapevamo che la spontaneità era la forza del nostro rapporto televisivo che tanto è piaciuto a una parte importante del pubblico», ha concluso Berlinguer. (a.mat.)

(ph: imagoeconomica)