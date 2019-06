«Giordani hippy, padovani saranno costretti a chiedere asilo»

Condividi

«Vista l’attenzione che la giunta dedica agli stranieri, ai padovani non resterà che chiedere asilo». Con queste parole il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, commenta la decisione del sindaco di Padova Sergio Giordani di iscrivere nell’anagrafica un richiedente asilo andando così contro al decreto Salvini (clicca qui per leggere). «Al di là dei nomi e dei propositi, più che una civica, quella di Padova mi sembra un’amministrazione Hippy. Mentre la Lega e il governo si impegnano per rendere l’Italia e anche Padova più moderne e sicure, chi guida la nostra città rema contro».

«Negli ultimi giorni è stata ricostituita la consulta degli stranieri, uno strumento di cui non capisco l’utilità. Se qualche straniero vuole fare politica, può candidarsi. Alle scorse elezioni amministrative c’erano candidati stranieri un po’ in tutte le liste. La nascita di questa consulta somiglia a un ripescaggio. Sono altre le consulte che andrebbero costituite: come quella dei padovani che aspettano una casa popolare o dei residenti di molti quartieri cittadini dove, per colpa del degrado, è impossibile vivere sicuri o vendere un immobile, perché non vale più niente».

«Per ultima è arrivata l’iscrizione di un richiedente asilo all’anagrafe, in barba alla legge. Decisione che non avrà alcun effetto pratico sulla vita del migrante, tantomeno sulla possibilità di accedere ai servizi di base, compresi quelli sanitari. Servirà solo a spostare ancora più a sinistra un’amministrazione sempre meno civica. Disattendendo lo spirito del decreto sicurezza approvato largamente dal Parlamento e contrapponendosi anche agli ultimi pronunciamenti di tribunali italiani, come nel caso di quello di Trento che ha rigettato il ricorso di un richiedente asilo contro il diniego di iscrizione anagrafica, il sindaco Giordani nasconde dietro presunti pareri legali una irricevibile contrapposizione ideologica». (a.mat.)

