Lo “schema Cacciari”: Venezia laboratorio di un fronte Pd-M5S

Chissà se essere toccato dalla mano benedicente di Massimo Cacciari, l’impalmatore di candidati abortiti o sconfitti, ha già “bruciato” l’ipotetica candidatura a sindaco di Venezia di Antonino Abrami. Così la pensa il capogruppo grillino, Davide Scano, cercando evidentemente di stroncare sul nascere una manovra di corteggiamento che saprebbe, al momento, di unione contronatura, fra M5S e Pd, a tutt’oggi cane e gatto. Al momento. Ma presto, prestissimo, potrebbe invece diventare un’ipotesi da prendere in considerazione eccome, se non si vuole lasciare vittoria facile all’uscente Luigi Brugnaro.

Manca meno di un anno, alle elezioni municipali nel capoluogo veneto. Brugnaro parte favorito, anche per l’inadeguatezza dell’opposizione in questi anni: il Pd perché penosamente mancante di personale politico all’altezza, e il M5S perché gracile nell’iniziativa e strutturalmente debole nell’organizzazione. A sinistra del Pd c’é dispersione, inconsistenza, irrilevanza. E tuttavia, per quanto la massa di veneziani diciamo non di centrodestra sia stata portata alla sfiducia e all’astensione (e persino al passaggio di qualche elettore dall’altra parte), tutte le opposizioni, se unite e corroborate da un robusto innesto del variegato e vivace mondo dell’associazionismo, una chance per giocarsela l’avrebbero, almeno in teoria. E infatti é questa l’idea dell’ex primo cittadino di centrosinistra Cacciari: creare un “fronte popolare” anti-brugnarista, che metta assieme Pd, Verdi, M5S e civismo attorno a un nome che abbia tre caratteristiche fondamentali. La prima: non essere del Partito Democratico, screditato e logorato dalle divisioni interne. La seconda: essere un uomo che rappresenti l’ondata ecologista (leggi alla voce Greta) e dia il senso della novità, emergendo dalla famosa società civile. La terza: risultare gradito ai Cinque Stelle, senza i quali le possibilità di battere Brugnaro si riducono per non dire che si azzerano.

Di qui il nome di Abrami. Che non è soltanto ex giudice di Corte d’Appello e Cassazione, professore universitario e fondatore dell’Accademia internazionale di scienze ambientali, nonché in prima linea per istituire un tribunale internazionale per i crimini contro l’ambiente, ma è stato soprattutto candidato (non eletto) del Movimento 5 Stelle alle politiche dell’anno scorso. La sintesi vivente dello “schema Cacciari”. Che, bisogna dire, non ha entusiasmato molto. Il filosofo non ha nominato espressamente l’ex magistrato, e in effetti sarebbe stato ingenuo da parte sua lanciarlo nell’arena così, all’improvviso, nel corso di un dibattito al Centro Candiani com’è stato quello di sabato scorso. Ma i rumors, riportati subito dalla stampa, hanno portato a lui, Abrami. Cacciari ha però spiegato la formula: si tratterebbe di fare delle comunali di Venezia, e non sarebbe la prima volta, un «esperimento», un laboratorio di valenza nazionale, mettendo «radicalmente, e positivamente, in difficoltà i Cinque Stelle», ovvero sfidandoli, stanandoli e inducendoli a uscire dall’auto-isolamento dovendo fare i conti con un centrosinistra che parlerebbe il loro linguaggio, o quasi.

In sostanza, anticipare i grillini su quanto hanno detto di voler fare lo stessi. «Vogliamo puntare di più sulla partecipazione reale e penso che per le amministrative del 2020 sia opportuno prendere in considerazione l’ipotesi di un polo giallo-civico, coinvolgendo associazioni e comitati che come orientamento si collocano a sinistra»: così Scano su Vvox il 18 gennaio scorso. Posizionamento a sinistra e apertura alla galassia civica. Ma per battere il sindaco fucsia – aggiunge un Cacciari che in questi quattro anni non ha mostrato soverchio interesse, lui attento critico su tutto, alle parole e opere brugnariane – occorre l’union sacrée. O meglio: così par di capire. Perchè di alleanza vera e propria, Cacciari non ha parlato. Ma sono mesi che scrive, dichiara e predica ovunque che il Pd di Nicola Zingaretti deve «dialogare» col movimento di Di Maio, tentando di rompere il matrimonio di convenienza di quest’ultimo con la Lega e schiodare dall’angolo i Democratici (per altro bravissimi a far di tutto per rimanerci, vedi l’atteggiamento pusillanime sul caso Csm-Lotti). E se il suo ex protetto Nicola Pellicani, deputato e uno dei due uomini forti del Pd veneziano assieme al senatore Andrea Ferrazzi, é corso subito a marcare il distinguo (sì puntare ai consensi dei grillini, lasciando implicitamente cadere la prospettiva di un patto), c’è da ricordare che più esempi di voti amministrativi hanno dimostrato che l’elettorato pentastellato preferisce sempre un candidato proprio o al limite si astiene, piuttosto di votarne un altro, a maggior ragione se espressione diretta o indiretta dell’odiato Pd.

Al di là delle ironie sul sapiente che indica la via non sempre azzeccandola («il suo curriculum è una lista ininterrotta di fiaschi da far impallidire una cantina sociale», ebbe a scrivere qualche anno or sono lo storico Raffaele Liucci nel feroce pamphlet “Il politico della domenica, ascesa e declino di Massimo Cacciari”), lo schema che ha in mente Cacciari non ha al momento alternative valide. L’autocandidatura di Giovanni Andrea Martini, detto GAM (qui un nostro approfondimento), vi rientrerebbe quasi con naturalezza, ovviamente facendo un passo indietro sul posto di candidato sindaco: la logica sarebbe appunto di svecchiare e rinnovare la proposta, perché il vecchio centrosinistra lagunare non funziona più. Il maggiore ostacolo indovinate un po’ dov’è? Ma nel Pd, va da sé. Non solo quello locale, ma anche quello nazionale: una Venezia che diventasse la prova generale per un “contratto” con il M5S dovrebbe avere il placet dei vertici romani. Zingaretti se la sentirà? E Luigi Di Maio focalizzerà che a parti rovesciate, nel campo di sinistra, potrebbe imitare il Salvini uno e bino che gioca su più tavoli e si pappa Regioni e Comuni con coalizioni di centrodestra? «I forti tendono tanto a dissociarsi, quanto i deboli ad associarsi», scriveva nella “Genealogia della morale” il Nietzsche tanto amato da Cacciari. Ecco, appunto.

(ph: Imagoeconomica)