Madonna contro l’estrema destra: «siamo tornati al Medioevo»

Madonna, alla soglia dei 61 anni, pubblica un nuovo album dal titolo “Madame X” che descrive come «la migliore risposta al Medioevo che stiamo affrontando».

Durante un’intervista a Vanity Fair la cantante si espone pubblicamente contro l’avanzata dell’estrema destra: «il mondo sta andando terribilmente indietro. Non ci sono abbastanza voci critiche. La storia si sta ripetendo, come già successo prima della Seconda Guerra Mondiale. In questo momento di crisi e povertà, le persone tendono a essere estremamente spaventate e dare la responsabilità di tutto agli altri, agli immigrati, ai diversi, agli strani, a tutto ciò che non gli somiglia. Il nemico non è esterno, ma dentro di te», conclude Madonna. (a.mat.)

(ph: shutterstock)