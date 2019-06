Migranti, Cattai (Focsiv): «per l’Italia non sono problema ma risorsa»

Condividi

Gianfranco Cattai, presidente Focsiv (federazione delle organizzazioni cristiane di servizio internazionale volontario), in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato ha detto la sua sulla la situazione attuale dell’Italia: «in questo momento il Paese è chiuso, incapace di vedere oltre il muro che si è costruito. Non comprendendo come in questi anni di accoglienza, integrazione ed inclusione i migranti siano stati una risorsa e non un problema. Molti oggi sono cittadini italiani con un proprio lavoro dignitoso, tanti hanno studiato e non è difficile che si trovino negli ospedali, nelle strutture pubbliche e private, nel commercio, ecc».

«Le scelte ministeriali riguardanti la trasformazione del sistema di accoglienza siano in linea con gli stessi provvedimenti volti a screditare e criminalizzare le operazioni di soccorso svolte dalle Ong nel Mar Mediterraneo – continua Cattai -. Abbiamo sempre più la consapevolezza della volontà politica di creare un numero sempre più alto di illegali, di senza fissa dimora, di persone che non hanno più nulla da perdere privi oramai di qualunque certezza in modo tale che ciò porti, come conseguenza ultima, a tensioni ad esplosioni di rabbia».

«È un gioco che oggi pagheranno per primi i migranti, ma che a lungo termine pagheremo tutti noi. Vi è l’urgenza di una reale visione di politica migratoria, da ora ai prossimi anni, che sappia rispondere a questi uomini e donne, che sappia offrire canali regolari per il diritto all’asilo e sappia, soprattutto, garantire una vita dignitosa, salvando vite umane e dando opportunità di crescita sociale ed economica tanto in Italia che nei paesi di origine. La Tavolata italiana senza muri, svoltasi nei giorni scorsi a Roma e in altre 23 città italiane, è un’indicazione per tutti che dobbiamo lavorare insieme, condividere lo stesso pane e mescolare i nostri patrimoni culturali se vogliamo crescere come Paese economicamente e socialmente, ce lo insegna la nostra storia millenaria», conclude Cattai. (a.mat.)

