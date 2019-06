«Bandiera veneta a neonati, anche stranieri: niente asilo, ma leòn in regalo»

Condividi

Linkedin email

«”Consegna della bandiera veneta ai neonati“: siamo sbalorditi, sarebbero queste le politiche per la famiglia della Lega? Al di là della schizofrenia leghista per cui un giorno si svegliano sovranisti e il giorno dopo secessionisti, preoccupa che siano queste le priorità della Lega in una regione dove per molte famiglie l’accesso all’asilo nido resta ancora un miraggio. Invece di investire risorse per potenziare questi servizi, nel febbraio 2017 hanno fatto una legge per bloccare le iscrizioni agli asili alle famiglie provenienti da fuori regione. E ora stanno dicendo a quelle stesse famiglie: i vostri figli non avranno l’asilo, ma tranquilli, vi regaliamo la bandiera del leòn!».

È il commento dei consiglieri regionali Piero Ruzzante (Liberi E Uguali), Patrizia Bartelle (Italia In Comune) e Cristina Guarda (AMP), a margine della seduta della prima commissione permanente del Consiglio regionale veneto, durante la quale hanno votato contro al pdl leghista di modifica alla Legge regionale del 1975 sul “Gonfalone e stemma della Regione”. «Addirittura, con il progetto di legge della Lega la bandiera veneta sarà consegnata anche alle famiglie straniere, a quei bambini a cui non vogliono nemmeno dare la cittadinanza italiana! Quindi: niente cittadinanza, niente asilo, però ti becchi la bandiera del leone… Verrebbe da dire: oltre il danno, la beffa». (r.a.)