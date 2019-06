Ieg in Borsa, Albiero (Vicenza Holding spa) si dimette

Condividi

Linkedin email

A seguito della quotazione in Borsa di Italian Exhibition Group, il gruppo nato dalla fusione delle Fiere di Vicenza e Rimini, Vicenza Holding spa comunica di aver mantenuto gli accordi precedentemente presi con gli azionisti di Rimini e per questo motivo la dottoressa Roberta Albiero (in foto) ha rassegnato le dimissioni dal cda e mantenendo comunque un consigliere nell’ambito della board della società quotata. Fabio Sebastiano, invece, ha rinunciato alla carica di vicepresidente del cda ma continuerà a ricoprire la carica di membro dell’organo amministrativo della società.

Ieg rende noto che «il consiglio ha ritenuto, per il momento, di non procedere alla nomina di un nuovo vicepresidente del cda. Inoltre, il consiglio ha valutato che l’attuale composizione dell’organo amministrativo, costituito da nove membri (di cui sei indipendenti), sia numericamente adeguata per la corretta gestione della società; pertanto, non ha ritenuto di procedere alla cooptazione di un nuovo componente e ha deliberato di proporre agli azionisti la riduzione del numero di componenti del consiglio di amministrazione (da dieci a nove). Per quanto concerne il ruolo ricoperto da Roberta Albiero nel Comitato Controllo e Rischi, il cda ha deliberato di nominare in sua sostituzione il consigliere Catia Guerrini, che ha contestualmente rinunciato al suo incarico quale componente del Comitato Remunerazione e Nomine. In sostituzione della consigliera Guerrini, il consiglio ha nominato Fabio Sebastiano». (a.mat.)

(ph cofip.pro)