Marchi (Save-Finint): «Ascopiave con Hera, pessima notizia per il Veneto»

Enrico Marchi (in foto), presidente di Banca Finint e di Save, società che gestisce l’aeroporto Marco Polo di Venezia e quelli di Verona e Treviso, commenta la nuova partnership tra Hera e la trevigiana Ascopiave. In un’intervista ad Andrea Passerini sul Mattino di Padova a pagina 13 Marchi la definisce «un’ottima operazione finanziaria per i soci, ma una pessima operazione per Treviso e per il Veneto».

«L’operazione – aggiunge Marchi – sancisce il fallimento del management che ammette la propria incapacità di produrre reddito e di crescere, e preferisce vendere». (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)