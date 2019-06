Padova, condannato per violenza su ex moglie: giudice gli affida il figlio

Condividi

Una sentenza destinata a far discutere quella del tribunale di Padova che ha affidato il figlio minorenne di una coppia al padre, nonostante la sua condanna per lesioni nei confronti dell’ex moglie. La donna è stata definita «borderline», mentre la condanna dell’uomo «irrilevante».

Secondo il giudice quindi il padre è «maggiormente idoneo» all’accudimento del figlio. L’uomo era stato accusato di violenza assistita, cioè di aver massacrato di botte, con lesioni anche permanenti, insultato, minacciato, demolito psicologicamente, isolato, tenuto senza soldi e senza cibo l’ex moglie, sempre alla presenza dei figli. La donna ricorrerà in appello. «Non si è mai visto che in un decreto per l’affidamento di un minore non si tenga conto di una doppia condanna penale per violenza» è stato il commento indignato del Centro Veneto Progetti donna onlus. (t.d.b.)

(Fonte: Il Corriere del Veneto)