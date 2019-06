Pedemontana, raccordo A4 a rischio: colpa dei ritardi sulla Tav

Condividi

Ieri i sindaci di Montecchio Maggiore e Trissino si sono incontrati con i manager di Sis e lo staff della Regione, guidato dal commissario Marco Corsini, per parlare del nodo dell’allacciamento della Superstrada Pedemontana Veneta con l’autostrada A4. Al momento, la realizzazione del nuovo casello è ferma al palo per problemi legati agli appalti e soprattutto alla realizzazione della linea Tav a ridosso del tracciato autostradale. Rfi non è in grado di sottoscrivere alcun atto, considerate le incertezze sul futuro della Tav, finanziata fino a Verona.

Come riporta Albino Salmaso sul Mattino di oggi, il rischio paventato dai sindaci è che la Pedemontana venga conclusa prima del nuovo casello e dell’innesto sulla A4. «Rischiamo di essere devastati dal passaggio dei Tir senza il raccordo tra Serenissima e Pedemontana. Chiarita la situazione tecnica è evidente che vanno adottate decisioni operative in tempi rapidi: non possiamo rischiare la paralisi e il Ministero delle infrastrutture può sbloccare la situazione».